Пошлины на сталь из Европы могут быть сняты, если переговоры о торговле с ЕС будут успешными, заявил в воскресенье советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу.



«Если сделка пройдет хорошо, то она пойдет в несколько этапов. Я не думаю, что будут пошлины на сталь из Европейского союза. Я не думаю, что будут пошлины на автомобили. Я не хочу забегать вперед, но президент обозначил <…> Это обсуждалось», — сказал Кудлоу.

Ранее прошли переговоры президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. После встречи Трамп заявил, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.



Министр торговли США Уилбур Росс уточнил, что Вашингтон пока не будет вводить пошлины на автомобили из ЕС, но оставит в силе сборы на сталь и алюминий.

В конце марта США ввели ввозные сборы на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности. Многие торговые партнеры восприняли этот шаг негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования. В конце мая Москва уже уведомила ВТО о возможном введении пошлин на 537,6 млн долларов в год на американские товары. В июне Орешкин заявил, что страна введет пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и ряда других товаров, но лекарств среди них не будет.