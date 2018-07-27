Вооруженные силы Соединенного Королевства будут задействованы в обеспечении продовольствием и медикаментами уязвимых слоев населения в случае реализации сценария прекращения членства страны в Евросоюзе без соглашения о сотрудничестве. Об этом в воскресенье сообщает газета The Sunday Times .



По данным издания, при выполнении этого плана будут задействованы военные вертолеты и грузовики, которые обычно используются в чрезвычайных ситуациях, если блокирование портов приведет к нехватке продовольствия, топлива и медикаментов.

«В связи с перспективой отсутствия сделки ведется планирование на случай чрезвычайных ситуаций», — цитирует газета одного из членов британского правительства.

Газете также стало известно, что магазины предупредили своих поставщиков о необходимости создания запасов таких товаров, как чай и кофе. С проблемами в случае «жесткого» Brexit может столкнуться и Национальная служба здравоохранения, которой придется закупать лекарственные препараты за пределами ЕС, чтобы создать их резерв в больницах.

Источник газеты в министерстве обороны страны информировал, что «официального запроса» о предоставлении помощи не поступало, однако не исключил, что вооруженные силы готовы поддержать региональные власти, которые могут столкнуться с негативными последствиями Brexit.