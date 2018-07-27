Вице-президент США отметил, что Трамп уважает независимость ФРС.
Президент США Дональд Трамп уважает независимый статус Федеральной резервной системы (ФРС) США, но при этом не хочет, чтобы ее политика оказала негативное воздействие на экономику страны. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Трамп подверг критике ФРС, которая выполняет роль Центробанка, за повышение базовой процентной ставки. Такой шаг, по мнению президента, может привести к замедлению экономики США и нанести вред внешней торговле страны.
По словам Пенса, в Белом доме «уважают независимость Федрезерва», в частности в принятии решений по поводу банковской ставки. «Но мы не хотим политики... которая ослабляет невероятную силу, наблюдаемую в нашей экономике сейчас», — указал вице-президент.
Пенс также поставил в заслугу администрации Трампа то хорошее состояние, в котором, по его мнению, пребывает экономика США. «При двух прежних администрациях экономика испытывала рост менее чем 2% (в год)», — отметил вице-президент. По его словам, при Трампе ситуация обстоит гораздо лучше, и власти рассчитывают, что экономический рост США в этом году составит «3% или больше». «Политика, которую проводит президент Трамп... действительно работает на оживление этой экономики», — указал Пенс.
На прошлой неделе на заседании в банковском комитете сената конгресса США, посвященном денежно-кредитной политике, глава ФРС Джером Пауэлл высказался в пользу постепенного повышения процентной ставки. Пауэлл указал на высокие темпы роста экономики США. Он ожидает, что в ближайшие годы уровень инфляции в США будет находиться в районе целевого показателя в размере 2%.
В середине июня ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1,75—2%. Ожидается, что к концу этого года ФРС повысит ставку еще дважды, а в следующем году — еще три раза.
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