Федеральная налоговая служба (ФНС) не будет препятствовать или ограничивать участие адвокатов в ходе налоговых проверок и контроля. Об этом сообщил замглавы ведомства Даниил Егоров.



«Положения письма Федеральной налоговой службы от 10 июля 2018 года № ЕД-4-15/13247 «О профилактике нарушений налогового законодательства» ни в коей мере не препятствуют и не ограничивают участие представителей (адвокатов) в ходе проведения налоговыми органами мероприятий налогового контроля. Федеральная налоговая служба проводит открытую и прозрачную политику в выстраивании взаимодействия с налогоплательщиками», — заявил Егоров.

Газета « Ведомости » в субботу сообщила, что Федеральная палата адвокатов обратилась в прокуратуру в связи с письмом ФНС, в котором обращение к адвокату отнесено к признакам нарушения — таким, например, как двукратное уклонение от явки на допрос. Адвокаты попросили генпрокурора проконтролировать соблюдение госорганами положений Конституции, в том числе гарантий прав граждан на квалифицированную юридическую помощь.

Как рассказал Егоров, письмо ФНС является одним из элементов дальнейшего развития риск-ориентированного подхода в налоговом администрировании. Указанные в письме признаки, такие как проживание руководителей фирм не по месту регистрации, представление организациями на протяжении нескольких предыдущих налоговых периодов «нулевой» отчетности и др., не являются фактами нарушения налогового законодательства, а используются налоговыми органами в аналитических системах формирования списков налогоплательщиков, в деятельности которых, возможно, имеются налоговые риски.