Столичные полицейские задержали бывшего сотрудника банка, подозреваемого в присвоении более 200 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в полицию обратился работник одного из банков с сообщением о пропаже из финучреждения более 215 млн рублей.

«Полицейские установили, что бывший руководитель банка, используя служебное положение, не имея на то законных оснований, подписал приказы о поощрении себя за якобы достигнутые высокие результаты в работе», — отметила Волк.

Оперативники задержали подозреваемого. Похищенные денежные средства злоумышленник успел потратить по собственному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, заключили в ведомстве.