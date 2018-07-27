Совет Федерации одобрил закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18% и одновременно сохраняющий на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30%.

При этом закон предусматривает сохранение всех действующих льготных ставок по налогу, а также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг.

Одновременно до 2025 года продлевается действие нулевой ставки для авиаперевозок пассажиров и грузов в Крым и Севастополь, а также устанавливается аналогичная ставка для авиаперевозок в регионы Дальнего Востока. Сроком действия нулевой ставки НДС при авиаперелетах в Калининградскую область также устанавливается 2025 год.

Закон сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование — 22%. Одновременно с этим остается и так называемый «хвост» — ставка взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины. Помимо этого, для некоммерческих и благотворительных организаций до 2025 года продлевается действие пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (20%), медстрахование и страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0%).

Сейчас общая ставка страховых взносов составляет 30% от фонда оплаты труда: 22% — взнос в Пенсионный фонд (ПФР), 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% — в Фонд социального страхования. Начиная с 2021 года общая ставка должна была вырасти до 34% за счет повышения до 26% взноса в ПФР. Согласно принятому закону, она останется на уровне 30%.