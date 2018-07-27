Большинство краж денег с банковских карт россиян, находящихся в отпусках за рубежом, происходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки; самым распространенным способом кражи стало использование скимминговых устройств для считывания данных, сообщили РИА Новости в Сбербанке .

«В основном это страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки, которые в настоящее время еще не перешли на выпуск и обслуживание карт, оснащенных микропроцессором (чипом). Как раз в них и происходит большинство случаев компрометации карт», — ответили эксперты Сбербанка на вопрос, в каких странах у россиян чаще крадут деньги с карт.

Самый распространенный способ хищения средств с карты за границей — скимминг, компрометация карты с помощью специальных технических средств для получения данных о карте и изготовления ее дубликата. Также россияне, находясь за границей, часто теряют деньги из-за утраты или кражи банковской карты и пин-кода.

По информации экспертов Сбербанка, компрометация карт посредством скимминга, как правило, происходит или в небольших торговых точках, или в банкоматах. Наименьшую опасность представляют крупные сетевые магазины.

Сбербанк напоминает, чтобы россияне при оплате картой внимательно следили за действиями продавца, ни в коем случае не оставляли карту вне поля зрения, не передавали ее третьим лицам, никому не сообщали и не показывали пин-код и CVV-коды, указанные на обратной стороне карты. «Зачастую пренебрежительное и невнимательное отношение клиента к своей карте становится причиной хищения средств, находящихся на ней», — отметили в кредитной организации.