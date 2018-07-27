ВУЗ-Банк запустил мобильное приложение для предпринимателей «ВУЗ-Банк Light», с помощью которого можно распоряжаться финансами бизнеса в любой точке мира. Приложение разработано на платформе интернет-банка Light для юридических лиц и устанавливается бесплатно.

Клиенты банка могут теперь не только оперативно контролировать финансы компании, но и проводить платежи, формировать выписки. Также с помощью приложения можно общаться с банком и отправлять партнерам реквизиты счета сообщением по SMS и электронной почте, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам Олега Попкова, заместителя председателя правления – директора департамента малого и среднего бизнеса ВУЗ-Банка, в приложении есть только все самое нужное для быстрого управления финансами, а интерфейс прост и интуитивно понятен.