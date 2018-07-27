ВТБ запустил сервис «Робоэдвайзор» в приложении «ВТБ Мои Инвестиции», который позволяет клиентам подбирать инструменты для вложений в соответствии с его инвестиционным профилем. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Как оценила кредитная организация, сервис будет обслуживать активы общим объемом более 100 млрд рублей.

«Робоэдвайзор» является первым на российском рынке сервисом подбора портфеля, поддерживающим уникальный функционал ребалансировки. В случае отклонения бумаг выбранного портфеля от рекомендованных параметров клиент получает уведомление и предложение сбалансировать инвестиции», — отмечается в сообщении.

Чтобы клиенту воспользоваться приложением, на основном экране «ВТБ Мои Инвестиции» необходимо выбрать соответствующий баннер и заполнить анкету профилирования. Само приложение доступно для установки в App Store и Google Play. Услуга предоставляется клиентам бесплатно.