ВТБ расширил перечень событий, о которых клиенты сегмента малого бизнеса могут получать СМС-уведомления. Услуга СМС-информирования подключается бесплатно при обращении в офис банка.

Таким образом, можно настроить оповещение на тему прохождения валютного контроля; поступления валютной выручки; начисления процентов на остатки, досрочное расторжение и приближение даты окончания срока по депозитным сделкам; предстоящих и просроченных платежей, окончания сроков договоров, изменения лимитов по кредитным линиям и овердрафтам, а также предоставления реквизитов для уплаты комиссий по гарантиям, говорится в сообщении банка.

Как комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента малого бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ, своевременное напоминание о различных важных для клиентов событиях позволяет грамотно выстраивать все рабочие процессы. Клиенты могут сосредоточиться на развитии своего бизнеса, получая от банка максимум информации в удобном мобильном формате.