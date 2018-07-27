Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) начало расследование в отношении блокчейн-стартапа Envion AG.

Как сообщает Anycoin , расследование начато по подозрению в нарушении проектом закона о банковской деятельности, в результате которого проект, предлагающий новое решение для добычи криптовалют с помощью Mobile Mining Units (MMUs), без получения соответствующего разрешения регулятора привлек около 100 млн франков инвестиций от 30 тысяч инвесторов в ходе ICO токена EVN. Также компания принимала депозиты в фиатной валюте в обмен на токены EVN.

До завершения расследования FINMA отказалось предоставлять больше информации по данному делу.