Как выяснил корреспондент РБК , в поисковой выдаче «Яндекса» вновь оказались данные Google Docs. В частности, в расширенном поиске доступны гугл-документы пользователей по запросам «график» и «зарплата».

РБК направил запросы в «Яндекс» и в Google.

Напомним, в начале июля СМИ сообщили, что документы, которые хранятся в Google Docs, индексируются «Яндексом», после чего многие пользователи соцсетей обратили внимание на этот факт и обратились с жалобами в техподдержку «Яндекса».

Представитель компании тогда пояснил, что поиск индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем. Также в выдачу не могут попасть документы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, даже в тех случаях, когда они находятся в открытой части интернета.

В компании Google также обратили внимание на то, что пользователи самостоятельно устанавливают уровень доступа к документам, которые хранят в Google Docs.