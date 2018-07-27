Американская компания Brookstone Partners объявила о планах по строительству ветряной электростанции мощностью 900 мегаватт поблизости от Дахлы, Марокко для добычи биткоина и других криптовалют.

Организация Soluna, основанная компанией Brookstone, планирует привлечь более 100 млн долларов в ходе ICO. Постройка ветряной электростанции в Марокко обойдется в 3 млрд долларов, сообщает ForkLog .

Как заявил аналитик Bloomberg New Energy Finance Итамар Орланди, «не совсем понятен смысл вложения, которое окупится только через 20-30 лет».