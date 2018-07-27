Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, где предлагается увеличить с 25 тыс. до 100 тыс. рублей сумму долга, которую может будет взыскивать с гражданина через его работодателя вне рамок исполнительного производства. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, указывает РАПСИ.

Так, чтобы взыскать долг на такую сумму, нужно будет предъявить исполнительный лист, и задолженность будет вычитаться из зарплаты, стипендии, пенсии и других периодически получаемых должником выплат. Проект федерального закона о внесении изменения в статью 9 федерального закона «Об исполнительном производстве» подготовлен Минюстом России.

Правительство отмечает, что, как показывает практика работы Федеральной службы судебных приставов, постановления об обращении взыскания на заработную плату и другие доходы должника составляют значительную часть процессуальных документов, выносимых и направляемых судебными приставами-исполнителями. При этом трудозатраты по такой категории исполнительных производств с размером взыскиваемой суммы менее 100 тыс. рублей оказываются неоправданными.

В то же время самостоятельное предъявление взыскателем исполнительного документа по месту получения должником доходов является наиболее удобным и оперативным способом исполнения для взыскателя.

В связи с этим законопроектом предлагается повысить сумму задолженности, при которой исполнительный документ может направляться взыскателем для удержания денежных средств в организацию или другому лицу, выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и другие периодические платежи, с 25 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.



«Принятие и реализация законопроекта будут способствовать обеспечению прав граждан на своевременное исполнение требований исполнительного документа, сокращению затрат бюджетных средств, связанных с вынесением судебными приставами-исполнителями процессуальных документов, а также снижению нагрузки на судебных приставов-исполнителей», — отмечается в пояснительной записке к документу.