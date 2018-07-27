Попавшие в поисковую выдачу «Яндекса» данные Google Docs не запрещены для индексации, заявили РИА Новости в пресс-службе «Яндекса».

Как сообщает в пятницу РБК, данные Google Docs вновь оказались в поисковой выдаче «Яндекса». В частности, в расширенном поиске доступны документы пользователей по запросам «график» и «зарплата». В начале июля также выяснилось, что документы, хранящиеся в Google Docs, индексируются «Яндексом». В «Яндексе» тогда поясняли, что документы из Google Docs могут выдаваться в поиске в случае, если интернет-страницы не защищены паролем или открытый доступ к ним не запрещен администратором сайта в файле robots.txt.

Как заявили в «Яндексе» в пятницу, попавшие в поисковую выдачу документы не запрещены для индексации.

«На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в Интернете. Сами документы не запрещены для индексации», — сказали в пресс-службе.



