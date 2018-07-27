Банковские трояны, размещенные на фальшивых бухгалтерских сайтах Рунета и нацеленные на юридические лица, атаковали пользователей из финансовой сферы. Три ресурса хакерской сети посетили как минимум 200 тыс. человек, сообщается в отчете Group-IB — компании, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений.

Атаки происходили с тематических ресурсов, интересных определенному кругу лиц: финансовым директорам, юристам, бухгалтерам и другим специалистам финансовой сферы. На данный момент как минимум один ресурс продолжает работу. Общий объем посещаемости по всем ресурсам фальшивой бухгалтерской сети на данный момент не установлен, это сотни тысяч пользователей, говорится в отчете.

«По нашим данным, ежедневно происходит минимум две успешных атаки на компании с использованием вредоносных программ для ПК, в результате которых в среднем злоумышленники похищают 1,2 миллиона рублей. Кроме того, мы не исключаем, что таких ресурсов могло быть больше», — сообщил заместитель руководителя центра круглосуточного реагирования на инциденты информационной безопасности (CERT) Group-IB Ярослав Каргалев.

Ранее эксперты Group-IB в отчете Hi-Tech Crime Trends 2017 зафиксировали увеличение на 144% числа хищений в интернет-банкинге у физических лиц с использованием вредоносных программ.