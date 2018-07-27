В следующем году на программы обучения граждан старшего возраста предполагается дополнительно направить около 5 млрд рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, отвечая на вопросы региональной прессы по завершении рабочей поездки в Псковскую область, сообщается на сайте Минтруда.

«В следующем году мы, действительно, предполагаем направить около 5 млрд рублей дополнительно, — указал он. — Решение, что эти программы будут финансироваться из федерального бюджета, уже принято».



Топилин добавил, что с 2019 года обучение будут проходить 80 тыс. человек в год.