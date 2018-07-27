Тинькофф Банк уволил десять сотрудников за шутки и мемы в корпоративном чате Slack. По словам источника, близкого к кредитной организации, еще несколько сотрудников уволились вслед за ними, так как были не согласны с внутренней политикой банка.

Издание VC.ru обнаружило в Telegram-канале одного из уволенных сотрудников скриншоты переписки, в которой вице-президент по IT Вячеслав Цыганов осуждает поведение сотрудников.

«Спустя год после моего письма о правилах использования корпоративного мессенджера вынужден констатировать, что некоторые из вас их полностью проигнорировали и продолжили превращать базовые публичные каналы в помойку, перенося свои маргинальные привычки общения в компании, и даже сформировали группу единомышленников, которые проводят больше времени за низкокультурным общением вместо работы. Самым ярким примером является канал #utkin, топ участников которого сгенерировали (слово «создали» не поворачивается язык произнести) почти 200 тысяч сообщений и имеют высокую ежедневную частотность. Их дальнейшая судьба в компании сейчас под большим вопросом!» — цитирует издание сообщение Цыганова.

«Если вы когда-либо видели разъяренного бультерьера, то вы знаете, как сейчас выглядит Оливер (предправления банка Оливер Хьюз. — Прим. Банки.ру). Как в отношении них, так и их руководителей», — добавляет вице-президент.

Собеседник Банки.ру связал эти увольнения с попавшей в соцсети информацией о дискриминирующих «правилах» при приеме на работу в Тинькофф Банк, где говорилось о том, что в банк запрещено нанимать «представителей негроидной расы», «ярко выраженных представителей сексуальных меньшинств», журналистов, бывших сотрудников ФСБ и МВД, судебных приставов, мужчин из Северо-Кавказского федерального округа, мусульман и евреев.



По его мнению, подобные шутки недопустимы после такого скандала.



Также издание VC.ru цитирует сообщение основателя банка Олега Тинькова, в котором он советует создателю канала #utkin перейти работать в «Яндекс».



«Поддерживать такую «культуру» любят в «Яндекс» — вот туда и иди, они там любят разводить балаганы и нянчиться с «новым поколением айтишников», — написал Тиньков.



«Надеюсь, тебе и другим расслабленным пост-хипстерам это будет хороший урок», — подытожил основатель банка.