В ходе реализации проекта специалисты АО «ТАТСОЦБАНК» совместно с коллегами из Compass Plus и банка «Открытие» в кратчайшие сроки завершили сертификацию по различным программам в международных платежных системах Visa, Mastercard и платежной системе «Мир», среди которых поддержка эмиссии и эквайринга EMV и бесконтактных карт, а также поддержка сервисов 3D Secure – Verified by Visa, Masterсard SecureCode и Mir Accept. Помимо этого, АО «ТАТСОЦБАНК» реализовал поддержку технологий токенизации Visa Token Sevice и Masterсard Digital Enablement Service, что, в свою очередь, позволило интегрироваться с различными сервисами бесконтактных мобильных платежей и, в частности, поддержать оплату с помощью Google Pay. В ближайших планах АО «ТАТСОЦБАНК» интеграция с платежным сервисом Apple Pay.

Следует отметить, что реализация многоэтапного проекта была выполнена без приостановки обслуживания клиентов АО «ТАТСОЦБАНК». Профессионализм команд Compass Plus, банка «Открытие» и АО «ТАТСОЦБАНК», накопленный ими опыт создали эффект синергии, что позволило тиражировать схему взаимодействия процессингового центра Compass Plus с банком «Открытие» и предлагать услуги для других потенциальных банков-партнеров.

Вадим Иванов, начальник управления пластиковых карт АО «ТАТСОЦБАНК» заявил: «От имени АО “ТАТСОЦБАНК” выражаю глубокую благодарность коллективу компании Compass Plus и банка “Открытие” за взаимовыгодное сотрудничество и поддержку, оказанную в ходе проектов миграции, сертификации и внедрения новых продуктов банка, направленных на предоставление клиентам банка новых сервисов, услуг и возможностей. Самоотверженный труд, добропорядочность и высокий профессионализм сотрудников компании Compass Plus позволили нам добиться потрясающих результатов в максимально сжатые сроки. Искренне надеемся, что взаимодействие наших компаний будет таким же эффективным и продуктивным, и рассчитываем на укрепление и расширение партнерских отношений в будущем!»

«Мы предоставляем банкам-партнерам удобные и современные платежные решения, и запуск Google Pay для держателей карт Masterсard АО «ТАТСОЦБАНК» – одно из них. Участие компании Compass Plus в качестве аутсорсинговой компании позволяет нам расширить собственную процессинговую площадку и обеспечить простоту интеграции для банков-партнеров, пользующихся программными решениями от компании Compass Plus», – отметил Вениамин Полянцев, член правления банка «Открытие».

Алексей Осипов, исполнительный вице-президент Compass Plus, заявил: «Развитие аутсорсингового направления является одним из ключевых бизнес-проектов для компании Compass Plus. На сегодняшний день для того, чтобы быть конкурентными на рынке, банкам необходимы не только самые современные платежные сервисы, а также гибкая и отказоустойчивая технологическая платформа, но и возможность выбора банка-спонсора для обслуживания операций и проведения взаиморасчетов с использованием банковских карт международных платежных систем. В том числе благодаря сотрудничеству с банком «Открытие», мы готовы предлагать своим клиентам самые удобные и конкурентные условия по всему спектру операций, связанных с обслуживанием платежного бизнеса и предоставлять альтернативы в части операционного взаимодействия с платежными системами».

Об АО «ТАТСОЦБАНК»:

АО «ТАТСОЦБАНК» - один из самых динамично развивающихся банков Республики Татарстан. Приоритетными направлениями деятельности банка являются кредитование, предоставление банковских гарантий и расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц. В своей деятельности банк всегда держит курс на построение высокотехнологичного розничного бизнеса, отвечающего потребностям различных слоев населения. АО «ТАТСОЦБАНК» является участником международных платежных систем Visa и Mastercard и национальной системы платежных карт «Мир».

О Банке «Открытие»:

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Банк «Открытие» работает на финансовом рынке с 1993 года. Банк «Открытие» — универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. Банк «Открытие» развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

О компании Compass Plus:

Compass Plus предлагает комплексные интегрированные и гибкие программные продукты и услуги в сфере электронных платежей, помогающие финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка. Клиентская база компании включает в себя розничные банки, процессинговые центры, а также национальные свитчинговые и персонализационные центры в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Имея более чем 25-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим клиентам строить эффективные и надежные системы различного типа и масштаба, которые способствуют открытию новых источников дохода и увеличению прибыли.

Источник: Compass Plus