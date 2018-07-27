Общий долг россиян по исполнительным листам на 1 июня достиг 4,4 трлн рублей, по итогам I квартала он составлял 4 трлн, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Объем задолженности перед банками сократился, однако увеличилось число исполнительных производств из-за неплатежей за ЖКУ.



Накоплению долгов способствовало снижение реальных располагаемых доходов в течение четырех лет, отмечают эксперты. В 2018 году доходы начали расти, однако преимущественно в бюджетном секторе. Кроме того, «плохие» долги обычно подвержены сезонности. Например, задолженность с просрочкой более 60 дней обычно растет после праздников (23 февраля и 8 марта).



Однако в этом году активно увеличивается число исполнительных производство из-за обязательств по ЖКУ. По данным ФССП, в январе – мае на исполнении судов находилось 3,2 млн таких производств, год назад их было 2,7 млн. И это несмотря на то, что за пять месяцев граждане погасили долги за коммунальные услуги на 10,6 млрд рублей.

Между тем объем задолженности перед банками по-прежнему составляет около 40% от всей суммы, по которой принято судебное решение о взыскании, — 1,7 трлн рублей. В I квартале эти долги оценивались в 1,8 трлн рублей. Граждане постепенно расплачиваются по старым банковским кредитам, взятым по высоким процентным ставкам.

Пик просроченной задолженности по банковским займам пришелся на 2015—2016 годы, а теперь качество портфелей розничных кредитов улучшается, указывают эксперты.