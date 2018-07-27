Социальная сеть «ВКонтакте» планирует запустить тестирование сервиса платежей VK Pay на фестивале VK Fest, который пройдет 28-29 июля в Санкт-Петербурге, «Парк 300-летия Санкт-Петербурга».

Для оплаты надо будет отсканировать QR-код продавца и подтвердить перевод в приложении «ВКонтакте». За оплату пользователь получит 20% от суммы покупки — кэшбек будет начислен в течение нескольких дней, сообщает TJournal , ссылаясь на пресс-службу «ВКонтакте».

Пользователи VK Pay смогут оплатить покупки с телефона в некоторых торговых точках, среди них в том числе VK Shop, «ОбедБуфет», «Якитория» и Mojo, «Суши шоп», «Пончикофф», «Сюрприз Бокс», Demeter.

Оплата банковскими картами будет ограничена, как и на прошлых фестивалях. На территории установят банкоматы Промсвязьбанка. Помогать гостям фестиваля подключиться к VK Pay будут нанятые волонтеры.