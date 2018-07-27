Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) во второй раз отклонила заявку братьев Кэмерона и Тайлера Уинклвосс на создание торгуемого на бирже фонда (ETF), привязанного к биткоину.

Как напоминает Ttrcoin , более одного года назад SEC отказалась удовлетворять запрос на изменение правил, направленный компанией Bats BZX Exchange, которое в случае утверждения позволило бы выпустить на регулируемые торговые площадки новые инструменты для инвестирования в биткоин.

В этот раз Комиссия подчеркивает, что ее решение не может считаться оценкой криптовалют и блокчейна в целом и относится исключительно к структуре поступившего ей предложения.

«Неодобрение не основывается на оценке биткоина или технологии блокчейн в более широком понимании, их ценности как инновации или инвестиции. Комиссия не одобряет предложенное изменение правил, о чем в подробностях речь идет ниже, поскольку BZX не смогла подтвердить, что ее предложение согласуется с разделом 6(b)(5) Закона о торговле ценными бумагами, в котором в частности говорится о том, что правила должны быть составлены таким образом, чтобы препятствовать актам мошенничества и манипуляций и соответствующим практикам», - говорится в документе.

Но, как и прежде, SEC не исключает возможность одобрения подобного продукта в будущем. «Со временем регулируемые рынки, связанные с биткоином, могут продолжить расти и развиваться», - пишет Комиссия.