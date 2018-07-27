Хакеры осуществили фишинговую атаку 24 июля и получили доступ к сайтам блокчейн-платформы Waves и децентрализованной биржи Waves DEX. После чего они успели внести в них изменения. В настоящее время контроль над доменами возвращен разработчикам.

По словам CEO платформы Александра Иванова, хакеры подделали его паспорт, который предоставили службе поддержки доменной компании для смены пароля, сообщает ForkLog . Однако благодаря тому, что биржа не хранит средства клиентов, вывести активы злоумышленникам не удалось.

«Для защиты от такого рода атак всем представителям криптоиндустрии следует работать над децентрализованной системой доменных имен», — заявил Александр Иванов.