Вывести активы злоумышленникам не удалось.
Хакеры осуществили фишинговую атаку 24 июля и получили доступ к сайтам блокчейн-платформы Waves и децентрализованной биржи Waves DEX. После чего они успели внести в них изменения. В настоящее время контроль над доменами возвращен разработчикам.
По словам CEO платформы Александра Иванова, хакеры подделали его паспорт, который предоставили службе поддержки доменной компании для смены пароля, сообщает ForkLog. Однако благодаря тому, что биржа не хранит средства клиентов, вывести активы злоумышленникам не удалось.
«Для защиты от такого рода атак всем представителям криптоиндустрии следует работать над децентрализованной системой доменных имен», — заявил Александр Иванов.
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