Рост экономики Франции во II квартале составил 0,2% и остался без изменений по сравнению с первыми тремя месяцами 2018 года, сообщает французский Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee).

Аналитики ожидали роста ВВП на 0,3%.

Импорт и экспорт увеличились соответственно на 1,7% и 0,6% после сокращений в I квартале, но внешняя торговля по-прежнему негативно сказывается на росте ВВП из-за торговой войны с США.

Аналитики ING считают, что более медленный рост экономики Франции в первом полугодии делает маловероятным то, что страна сможет достигнуть роста в 1,8%, не говоря уже о прогнозе в 2% на 2018 год.