Число россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2018 года составило 20,8 млн человек (14,2% от общей численности населения) против 22 млн (15%) за аналогичный прошлогодний период. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Росстатом.

Таким образом, в годовом выражении число бедных россиян снизилось на 1,2 млн.

В I квартале величина прожиточного минимума равнялась 10 038 рублей, в том числе для трудоспособного населения — 10 842 рубля, для пенсионеров — 8 269 рублей, для детей — 9 959 рублей в месяц.

Среднедушевые денежные доходы населения в январе — марте, по предварительным данным, составили 28 753 рубля в месяц против 2 7184 рублей за аналогичный период 2017 года. Минимальный размер оплаты труда в I квартале был равен 9 489 рублям.