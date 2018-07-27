Роскомнадзор совместно с компаниями «Яндекс» и Google устанавливает причины индексации пользовательских персональных данных в открытом доступе. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

«Что касается сегодняшних сообщений о якобы повторной утечке, то в настоящее время Роскомнадзор в рамках делового взаимодействия с «Яндексом» и Google устанавливает подробности случившегося, в частности — с чем связано появление персональных данных в открытом доступе: с нештатной работой компьютерных систем и программ или с действиями самих пользователей Google Docs», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в расширенном поиске оказались доступны документы пользователей по запросам «зарплата» и «график». Пользователи соцсетей в начале июля также заметили, что «Яндекс» в поиске выдавал файлы с личными данными на docs.google.com. Тогда в компании пояснили, что поиск индексирует лишь те страницы, которые не защищены логином и паролем.

«Яндекс» в пятницу также разъяснил публикации СМИ о том, что Google Docs вновь попали в открытый доступ. По данным компании, на документы, о которых идет речь, стоят ссылки в Интернете. Сами документы не запрещены для индексации.

Роскомнадзор ранее отправил запрос в компанию «Яндекс» в связи с историей с отображением в поисковой выдаче документов Google Docs.

«Ответ пока не поступил, — сказали ТАСС в Роскомнадзоре. — Установленный законом срок ответа организации на запрос уполномоченного органа в сфере защиты прав субъектов персональных данных в России еще не наступил».

В связи с ситуацией с Google Docs Роскомнадзор также разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» инструкцию по защите гиперссылок.

«Перед тем как создать Google Docs с доступом по ссылке, вы должны понимать, что это не приватный документ, даже если вы отправили ссылку только одному своему другу, — предупредили в ведомстве. — Ссылка на этот документ является открытой, а это значит, что она может попасть в выдачу поисковика».

Роскомнадзор рекомендовал «более тщательно защищать свои документы и открывать к ним доступ только тем, кому доверяете».



Так, пользователям рекомендовано в настройках использовать доступ только «по приглашению». Кроме того, Роскомандзор напомнил, что пользователи, которым доступно «редактирование», также получают возможность открывать доступ третьим лицам к документу.