Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры с Новым банком развития (банк, созданный странами БРИКС) об открытии представительства в России, сообщил глава фонда и член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев журналистам в кулуарах саммита БРИКС, передает RNS.

«РФПИ работает с Новым банком развития, созданным странами БРИКС, для открытия представительства в России. Штаб-квартира банка расположена в Китае. Присутствие специалистов банка на постоянной основе существенно ускорит процесс реализации финансируемых проектов, первым из которых в России стало строительство малых ГЭС в Карелии, осуществляемое РФПИ и его китайскими партнерами», — приводит пресс-служба РФПИ слова Дмитриева.

Также он отметил, что в настоящее время Россия и Китай лидируют среди стран БРИКС по переходу на расчеты в национальных валютах в торговле (около 20%) и могут поделиться своим опытом с другими партнерами по БРИКС.

«Совместно с партнерами из Китая РФПИ создает специальные фонды для прямых инвестиций в национальных валютах», — сказал Дмитриев.