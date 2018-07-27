Российский платежный сервис QIWI позвал на собеседование IT-работников, «уволенных за мемы в переписке». Об этом компания сообщила на своей официальной странице в Facebook.

В сообщении QIWI подчеркивается, что в чатах компании можно «шутить как угодно, особенно «ленивым постхипстерам».

Ранее стало известно о том, что Тинькофф Банк уволил десять сотрудников за неуместные шутки в корпоративном чате. При этом основатель банка Олег Тиньков посоветовал одному из уволенных работников перейти работать в «Яндекс» и назвал его «расслабленным постхипстером».



«Поддерживать такую «культуру» любят в «Яндекс» — вот туда и иди, они там любят разводить балаганы и нянчиться с «новым поколением айтишников». Надеюсь, тебе и другим расслабленным постхипстерам это будет хороший урок», — написал Тиньков.