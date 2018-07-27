Президент России Владимир Путин назвал ошибкой США ограничения на расчеты в долларах, так как это подрывает доверие к основной резервной валюте.

«Что касается наших американских партнеров и ограничений, которые они вводят, в том числе в расчетах в долларах, я полагаю, что это большая стратегическая ошибка наших американских партнеров», — заявил глава российского государства, чьи слова приводит ТАСС, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Они [США] тем самым подрывают доверие к доллару как к резервной валюте», — пояснил Путин.

Российский лидер отметил: «Ведь совсем недавно, еще несколько лет назад, никому в голову не приходило, что эти инструменты могут быть использованы в политической борьбе, в сфере политической конкуренции». «Все исходили из того, что политика политикой... или, как у нас шутят, война войной, а обед по расписанию. Так и здесь. Противоречия противоречиями, а в сфере экономики есть некоторые вещи абсолютно стабильные и неприкасаемые. Оказалось, что это не так», — констатировал президент РФ. Он уточнил, что «и платежные системы используются как политический аргумент в политических спорах при разрешении противоречий, и валюта используется».

«На мой взгляд, это наносит ущерб доллару как мировой резервной валюте, подрывает доверие», — указал президент. По словам Путина, «если бы этого не было, не было бы желания уже не у одной страны, а у десятков стран задумываться о других вариантах [резервных валют]».

Глава российского государства затруднился назвать, какие могут быть в мире другие резервные валюты, кроме американского доллара, но заметил, что «юань приобретает такие качества». Российский лидер не исключил, «что этот процесс будет ускоряться». И напомнил, что «уже сегодня он [юань] включен в пул МВФ». Путин также обратил внимание на то, что «значимость той или иной валюты зависит от значимости той экономики, которая за ней стоит».



«Россия не отказывается от доллара как от универсальной резервной валюты», — заявил также Путин. «Мы не собираемся делать никаких резких движений, не собираемся никак отказываться от доллара, мы применяем его и будем применять настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара в расчетах», — подчеркнул президент.