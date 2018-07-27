Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС объяснил сокращение инвестиций российской стороны в госдолг США минимизацией рисков. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Что касается доллара, мы должны минимизировать риски. Мы же видим, что происходит с этими санкциями, с незаконными, по сути дела, ограничениями. И мы осознаем эти риски и стараемся их минимизировать», — сказал Путин.

По данным Минфина США, Россия в мае владела американскими гособлигациями на сумму 14,9 млрд долларов по сравнению с 48,7 млрд долларов в апреле. Таким образом, РФ выбыла из списка крупнейших держателей американских казначейских бумаг.

Ранее на вопрос о сокращении инвестиций в гособлигации США ответила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор занимается диверсификацией золотовалютных резервов.

«Мы проводим (эту) политику, чтобы они (резервы. — Прим. ред.) надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски: и финансовые, и экономические, и геополитические, принимая решение по размещению средств», — отметила Набиуллина.