Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) эффективно взаимодействует с разными странами в устоявшихся форматах, принимать новых членов в состав объединения пока не планируется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР, передает ТАСС.

«Увеличивать сейчас формальное число членов БРИКС пока мы не планируем, потому что те форматы, которые сложились, показывают свою эффективность», — сказал он.

Преимущество БРИКС заключается в том, что в этом объединении «гораздо меньше бюрократии», чем в аналогичных ему, заметил президент.

У стран БРИКС много общих интересов и подходов к решению проблем, которые стоят перед этими странами.

«У нас, действительно, нет какого-то формального лидерства, все вопросы принимаются на основе консенсуса с полным уважением к интересам всех участников. В этом его огромное преимущество», — заметил Путин.

Говоря о форматах сотрудничества БРИКС с другими странами, Путин отметил, что пока лидеры стран договорились использовать формат «БРИКС плюс «аутрич» для расширения зоны влияния объединения и вовлечения в работу новых государств.

Путин добавил, что страны — кандидаты на вступление в БРИКС не отказываются от этой идеи, тем не менее такого рода решения нуждаются в очень тщательной проработке.

«Вопрос, как у нас в народе говорят, «с кондачка не решается». Нужно как следует это проработать, а так организация открытая», — сказал президент России. При этом он заверил, что «кандидаты ничего назад не сдавали, наоборот, проявили готовность и желание работать в рамках БРИКС в полном формате».



«Но на сегодняшней встрече в узком составе все мои коллеги подошли к этому осторожно, желая, конечно, сотрудничать с другими странами и не исключая в ближайшее время расширения БРИКС, но все-таки считая, что это вопрос, требующий дополнительной проработки. Но это не значит, что организация является закрытой, что двери закрыты. Нет», — подытожил глава государства.