Google Play обновил Центр правил для разработчиков и наложил запрет на размещение приложений для майнинга криптовалют на устройствах. При этом приложения, «регулирующие майнинг дистанционно», разрешены.

Как сообщает Anycoin , согласно новым правилам, к запрещенным теперь относятся такие приложения, как MinerGate, Crypto Miner, NeoNeonMiner и подобные.

Напомним, в апреле Google также запретил размещать расширения для майнинга криптовалют в Chrome Web Store.