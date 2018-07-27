Павел Самиев покинул должность управляющего директора Национального рейтингового агентства (НРА), сообщает в пятницу пресс-служба агентства.

«Павел Самиев покинул должность управляющего директора НРА, чтобы сконцентрироваться на развитии собственных проектов», — говорится в сообщении.

В должность управляющего директора Самиев вступил 1 ноября 2016 года. Тогда же он вошел в состав совета директоров агентства. Основными задачами Самиева были развитие рейтингового бизнеса, запуск новых видов рейтинговых услуг, исследовательских и аналитических проектов НРА, а также развитие кураторство публичной медиа активности.

Самиев окончил бакалавриат и магистратуру экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, затем — Национальный институт бизнеса МосГУ.

В 2002-м пришел в ОСАО «Ингосстрах» экономистом департамента комплексного страхования. Спустя год стал аналитиком Центра страховой информации, а также экспертом отдела рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА». В 2005 году он занял пост руководителя направления банковских рейтингов, в 2006-м — департамента рейтингов финансовых институтов, в конце 2008-го был назначен заместителем гендиректора. В июне 2014 года возглавил «Эксперт РА» в качестве управляющего директора, покинул пост в июле 2015 года. В октябре 2015-го стал управляющим партнером Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).