Новым советником председателя правления МТС Банка назначена Оксана Паченко. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Панченко будет курировать инвестиционно-корпоративное направление.

«Оксана Панченко работает в банковской сфере более 20 лет. Ее управленческий опыт будет полезен МТС Банку, который поэтапно развивает инвестиционный и корпоративный блоки», — отмечается в пресс-релизе.

С 2008-го по февраль 2017 года Оксана Панченко являлась руководителем дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов и членом правления Райффайзенбанка. C марта по июль 2017 года возглавляла корпоративный блок в составе правления банка «Санкт-Петербург». С сентября 2017-го по июль 2018 года курировала корпоративный бизнес банка «Глобэкс».