В Екатеринбурге сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области задержали собственника, председателя правления и главного бухгалтера коммерческого банка, подозреваемых в хищении средств кредитной организации. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в 2012 году по статье 196 («Преднамеренное банкротство») Уголовного кодекса Российской Федерации, выявлены новые эпизоды противоправной деятельности фигурантов», — отметила она.

По имеющейся у МВД информации, злоумышленники организовали выдачу невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям, которые выступали в качестве «технических заемщиков». Общая сумма выданных кредитов составила 125 млн рублей. Займы выдавались без обеспечения, а денежные средства выводились на счета других аффилированных организаций и похищались.

В отношении собственника банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух его сообщников — в виде подписки о невыезде.

Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.