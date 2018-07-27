По данным Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, столичные предприниматели благодаря программе государственной гарантийной поддержки в первом полугодии 2018 года привлекли 11 млрд рублей.

Как пояснила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, город успешно решает задачу, которую поставил президент − расширить доступ малым и средним предприятиям к источникам финансирования для увеличения их вклада в экономику. В частности, речь идет о кредитовании и гарантийной поддержке.

В первом полугодии 2018 г. поручительства выданы субъектам МСП в объеме 6,6 млрд рублей. Всего за годы работы программы гарантийной поддержки малый бизнес Москвы получил свыше 125 млрд рублей кредитов и гарантий, говорится в сообщении фонда .

По словам исполнительного директора Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антона Купринова, поручительства Московского гарантийного фонда привлекательны для кредиторов при сделках с МСП, так как он в случае дефолтов безукоризненно выполняет взятые обязательства. По итогам первого полугодия наибольшие объемы работы с фондом показали Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, ВТБ, МСП Банк.