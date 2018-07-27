Переходный период для введения электронных трудовых книжек закончится 1 января 2027 года, до этого момента работодатели будут обязаны вести документы в бумажном виде. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда со ссылкой на замминистра Любовь Ельцову, передает ТАСС.

«Мы предусмотрели плавный переходный период для введения электронных трудовых книжек: для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 года. После этой даты работодатель не ведет бумажную трудовую книжку», — рассказала Ельцова.

В пресс-службе министерства добавили, что соответствующий законопроект о переходе с бумажных трудовых книжек на электронные замглавы Минтруда представила на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и рабочая группа проект в целом поддержала.

По словам Ельцовой, предполагается, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина, которая формируется путем передачи работодателем сведений в электронном виде в Пенсионный фонд России.

«Начиная с 1 января 2020 года все работодатели будут передавать данные в ПФР в режиме онлайн», — отметила замминистра. Она добавила, что и бумажная, и электронная трудовая книжка остаются основными документами о трудовой деятельности работника и имеют равную юридическую силу.



«Мы прогнозируем, что при постепенном внедрении электронной трудовой книжки работодатели смогут снизить издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек. Так, например, в 2020 году выгода от того, что не нужно приобретать трудовые книжки, может составить 0,7 миллиарда рублей», — сказала замглавы Минтруда, напомнив, что внесение законопроекта в Госдуму планируется в феврале 2019 года.