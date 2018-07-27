Продолжительность жизни в РФ за последние 10—12 лет выросла практически на восемь лет, а к 2030 году ставится задача выйти на продолжительность жизни 80 лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, который в пятницу находится в Псковской области с рабочим визитом, сообщается на сайте Минтруда.

В частности, он провел совещание по внедрению на территории Псковской области системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей предоставление социальных и медицинских услуг, а также развитие патронажной медицинской службы на дому. Псковская область является одним из пилотных регионов, в которых отрабатываются соответствующие технологии.

В ходе совещания глава Минтруда России отметил необходимость выполнения задачи повышения продолжительности жизни в стране. «Поставлена принципиально новая задача в 204-м указе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина — это качественный прорыв по продолжительности жизни, — напомнил он. — Мы должны выйти в 2030 году на продолжительность жизни 80 лет. То есть мы должны фактически в течение 12 лет, даже чуть меньше, осуществить достаточно серьезный прорыв».

Топилин подчеркнул, что на росте продолжительности жизни сказывается финансирование социальных программ. «Если мы посмотрим на ту динамику продолжительности жизни, которая в стране складывалась последние десять лет, после того как начали реализовывать различные проекты в сфере демографии, здравоохранения и других сферах, продолжительность жизни очень сильно выросла, — отметил министр. — За последние 10—12 лет она выросла практически на восемь лет».

Руководитель министерства уверен, что Россия имеет «серьезные резервы» по дальнейшему увеличению продолжительности жизни и качеству жизни пожилых граждан.

Топилин отметил, что с ростом численности граждан старшего возраста необходима перестройка многих социальных институтов. «Это касается не столько технологий, связанных с социальной защитой, это касается всего устройства нашего общества: и городской среды, и системы здравоохранения, и взаимоотношений между поколениями — пожилыми людьми и молодыми людьми, — заявил он. — Это должна быть совершенно другая модель».

Министр также обозначил, что пожилые люди должны быть «гораздо более серьезным образом, гораздо более комфортно интегрированы в общество».



«Мы должны научиться выявлять потребности людей старших возрастов, научиться определять ту поддержку, которую должно оказывать общество нашим пожилым гражданам», — резюмировал Топилин.