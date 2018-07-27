Минэкономразвития предлагает заменить прямую докапитализацию Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) на субсидирование потерь по дефолтным кредитам малым предприятиям. Такой механизм должен сократить бюджетные расходы на финансирование корпорации и увеличить объем гарантий по кредитам малому бизнесу.

При этом инициатива будет оформлена как часть национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который является частью майского указа президента Владимира Путина, сообщает РБК , ссылаясь на участников обсуждений новой схемы в правительстве.

Субсидировать предлагается риски по факту уже произошедших дефолтов — таким образом, субсидия будет покрывать убытки. Как пояснил РБК вице-президент Тендер-банка Александр Карпов, сформированный капитал корпорации достаточен для обеспечения ее текущей деятельности и сохранения финансовой стабильности. Также новая модель гарантийной поддержки предусматривает выплаты по дефолтам постфактум.

Как пояснили собеседники РБК, субсидия дает возможность установить лимит на год и в рамках этого лимита выдавать гарантии. Причем доля таких кредитов, обеспеченных гарантиями корпорации, должна стремиться к 10% в общем портфеле кредитов МСП. При этом расходы на финансирование корпорации снизятся, но в целом будут растянуты по времени.

Рассчитывать объем ежегодной субсидии предлагается исходя из прогноза ЦБ по объему портфеля кредитов МСП на будущий год и планируемого ежегодного лимита корпорации на выдачу гарантий и поручительств (с учетом доли обеспеченных кредитов на уровне 10%), следует из материалов к нацпроекту.