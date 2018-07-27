Общий объем инвестиций участников Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе в 2017 году составил 36,4 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом показатель увеличился на 92%, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Минэкономразвития.

За все время своего существования с 2015 года СЭЗ Крыма привлекла порядка 60 млрд рублей инвестиций. Особый режим позволяет бизнесу беспошлинно ввозить на территорию полуострова товары и комплектующие, необходимые для работы.

На полуострове инвесторы больше всего вкладываются в строительство, промышленность, торговлю, услуги и сельское хозяйство. Туризм только на шестом месте по объему вложений. В Севастополе резиденты СЭЗ в первую очередь инвестируют в услуги, промышленность, строительство, торговлю и сельское хозяйство. Туризм занимает седьмую строчку после вложений в транспортную отрасль.

Всего в СЭЗ зарегистрировано 1 655 предпринимателей, 94% из которых являются представителями малого и среднего бизнеса. Резиденты в общей сложности реализуют 1,7 тыс. проектов.

В целом Минэкономразвития оценивает работу экономической зоны полуострова на 4,4 балла из пяти, говорится в документе. В министерстве отмечают, что резидентами создано на 35% меньше рабочих мест, чем планировалось изначально, — 15,2 тыс. Это повлияло на снижение общей оценки работы СЭЗ.

В России высокие страховые взносы за работников, а в СЭЗ действует льгота на них — именно это больше всего и привлекает бизнес регистрироваться в СЭЗ, уверен доцент кафедры менеджмента и предпринимательства РАНХиГС Евгений Ицаков. По его словам, помочь развитию полуострова может не только льготный налоговый режим для бизнеса, но и улучшение работы системы госуправления. Эксперт пояснил, что Крым вернулся в состав нашей страны совсем недавно и еще не успел освоить российские стандарты работы.



СЭЗ на полуострове создана сроком на 25 лет с возможностью пролонгации льгот. Помимо налоговых послаблений она также предполагает и упрощенный визовый режим для иностранных инвесторов.

