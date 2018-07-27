Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили нового бесфайлового криптомайнера PowerGhost, который распространялся в корпоративных сетях по всему миру, заражая рабочие станции и серверы.

Заражение компьютера этим вредоносом происходит с помощью эксплойтов или средств удаленного администрирования. Основная часть криптомайнера загружается и запускается без сохранения на жестком диске. После этого PowerGhost может автоматически обновляться, распространяться в сети и начинать криптомайнинг.

В одной из версий PowerGhost был также обнаружен инструмент для проведения DDoS-атак, говорится в сообщении компании.

Таким образом, разработчики вредоносных криптомайнеров действительно переходят на целевые атаки с целью повышения финансовой прибыли.