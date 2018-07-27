Комитет по экономической политике Совета Федерации единогласно поддержал пакет законопроектов о создании специальных административных районов на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области для привлечения российских и зарубежных инвесторов, передает корреспондент RNS.

«Весь пакет законов так называемого действия по деофшоризации экономики, где соавтором является Алексей Петрович Майоров принят единогласно», — заявил в ходе заседания председатель комитета Дмитрий Мезенцев.

Ранее Госдума приняла пакет указанных законопроектов.

Создание районов, по мнению авторов документов, будет способствовать «формированию инвестиционно привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию Приморского края и Калининградской области за счет повышения деловой и инвестиционной активности в данных регионах».

Министр экономического развития Максим Орешкин ранее сообщал, что специальные административные районы могут заработать уже в сентябре-октябре текущего года.