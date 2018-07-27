Вкладчикам Газбанка по состоянию на 27 июля 2018 года выплачено уже 12,5 млрд рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов. Как уточняется, данная сумма составляет 70% страховой ответственности агентства по данному страховому случаю.

Расчеты осуществляются с 23 июля через Сбербанк . Страховое возмещение выплачивается в 20 субъектах РФ. Ранее АСВ сообщило, что в общей сложности за компенсациями на сумму около 17,8 млрд рублей могут обратиться порядка 47,5 тыс. вкладчиков.



Лицензия у Газбанка была отозвана 11 июля текущего года.