По данным исследования сервиса Сoinmetrics, только треть (33%) трансакций в сети биткоин связана с оплатой товаров и услуг. Большинство (67%) трансакций относятся к распределению майнинговых пулов, имитации трансакций и другим манипуляциям.

Coinmetrics использовал формулу, которая вычисляет соотношение стоимости сети к трансакциям (NTV). Такая система измерений позволяет сравнить стоимость виртуальной валюты внутри сети и дает возможность инвесторам лучше понять, как на самом деле используются определенные криптовалюты, сообщает Coinlife .

Таким образом, использование криптовалют в качестве оплаты до сих пор нельзя назвать массовым явлением. Новые платежные системы значительно упростили процесс приема цифровых денег в качестве способа оплаты, но это новая услуга на рынке.