Принятие поправок в закон о взыскании долгов физических лиц в нынешнем виде не только не поможет заемщикам, но превратит информирование о переходе долга к коллектору в формальность и создаст неоправданные риски разглашения финансовой информации. «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил в Госдуму письмо с просьбой пересмотреть предложенные ко второму чтению изменения, пишет «Коммерсант».



Согласно предусмотренным законопроектом поправкам, должник считается извещенным о привлечении кредитором коллектора для взыскания долга, если соответствующее сообщение размещено в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Ранее кредитор был обязан уведомить должника по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку. В реестре будет размещаться информация о кредиторе, номере и дате заключения договора, а также ИНН должника. То есть любое лицо, зная ИНН гражданина, может узнать о фактах передачи взыскания его долгов третьим лицам, что нарушает требования законодательства о защите банковской тайны.

При этом законопроектом не предусматривается публикация информации о самом коллекторе. То есть даже если должник будет регулярно искать информацию в реестре относительно своего кредита, то, найдя ее, он узнает, что кредитор передал взыскание третьему лицу, но не будет знать, какому именно. «Пользоваться таким ресурсом кредитору будет удобно, а оператору ресурса выгодна дополнительная платная услуга, — поясняет руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. — Однако гражданина нужно уведомлять о том, кого кредитор нанял для урегулирования задолженности, чтобы исключить неустановленных лиц и злоупотребления, а реализация предложенной схемы только ущемит права должников».

По данным исследовательской компании GfK, в 2017 году из числа граждан старше 55 лет пользовались Интернетом только 36%. Таким образом, есть категории граждан, которые могут не знать, что есть реестр для проверки информации о задолженности, и могут вообще не пользоваться Интернетом, заключает Климов.

Эксперты отмечают, что реализация данной инициативы увеличит риски заемщика, так как о его долгах можно будет «узнать, не выходя из дома».