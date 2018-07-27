Центризбирком считает, что само по себе предложение провести референдум о пенсионном возрасте правомерно, но все зависит от формулировки вопроса. Об этом заявила в пятницу глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, передает ТАСС.

«Хочу заявить консолидированную позицию членов ЦИК по данному вопросу. Сама по себе постановка вопроса о проведении референдума по столь животрепещущей теме, которая затрагивает каждого человека, правомерна. Наши граждане имеют право высказывать свое мнение о том, какой должна быть пенсионная система, — сказала она. — Но все дело в деталях».

Памфилова уточнила, что речь идет «о качестве [предлагаемого для референдума] вопроса», то есть о его формулировке.

По ее словам, Центризбирком готов проконсультировать КПРФ для выработки соответствующей закону формулировки вопроса, выносимого на референдум против повышения пенсионного возраста. Ранее стало известно, что коммунисты предлагают вынести на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». ЦИК счел такую формулировку неопределенной и вводящей в заблуждение.

«Я могу вам сказать, что, независимо от принимаемого решения, у вас есть право оперативно собрать инициативную группу, уточнить вопрос, мы даже готовы вас проконсультировать и помочь вам, чтобы вопрос был точен, и заявиться. Я уверена, что никаких возражений со стороны членов ЦИК не будет», — сказала Памфилова, обращаясь к представителям КПРФ.

Как отметила в ходе заседания секретарь ЦИК Майя Гришина, «законодательство может измениться, и по ходу голосования может выясниться, что граждане голосуют за то регулирование, которое существует на день проведения референдума». То есть, пояснил член ЦИК Сиябшах Шапиев, к моменту проведения референдума закон о пенсионных изменениях, предусматривающий повышение пенсионного возраста, уже может вступить в силу.

По словам Памфиловой, инициаторы референдума своей формулировкой «загоняют себя в ловушку». Она пояснила, что в вопросе надо было указать время, на которое должен быть актуален пенсионный возраст, который не должен повышаться: «июль 2018 года».

«Если такое было бы уточнение, тогда, действительно, можно было бы рассматривать вопрос», — отметила глава ЦИК.

«Вы вместо помощи людям просто введете людей в заблуждение. <…> Мы с вами должны найти такую формулу, которая была бы для людей понятна и ясна», — заключила она.

В свою очередь член ЦИК Николай Левичев заметил, что, по его мнению, для организаторов референдума «поезд ушел», закон будет принят до возможного назначения плебисцита с учетом необходимости регистрации инициативных групп в 43 регионах и сборе 2 млн подписей. Однако, по его словам, если коммунисты соберут подписи, это может послужить аргументом при рассмотрении законопроекта о пенсионных изменениях Госдумой во втором чтении.

Для организации всероссийского референдума требуется провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек более чем в половине субъектов РФ (то есть минимум в 43). После успешной регистрации подгрупп в 43 регионах проводится собрание их уполномоченных, затем в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В случае положительного решения в течение 45 дней инициативной группе необходимо собрать не менее 2 млн подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 тыс. подписей.

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.



Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров, заверяют в правительстве. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей.