Федеральная антимонопольная служба признала рекламу виртуального оператора «Тинькофф Мобайл» ненадлежащей и нарушающей требования закона о рекламе. Об этом сообщается в пресс-релизе антимонопльной службы.

Реклама распространялась через сайт социальной сети «ВКонтакте» и мобильное приложение для IOS.

«Баннер с рекламной записью в новостной ленте сообщал: «Безлимитный интернет на соц. сети и мессенджеры. Без роуминга по России. Без скрытых подписок. Без навязанных услуг. Кликай и узнай все подробности!», а также содержал гиперссылку tinkoff.ru для перехода на сайт оператора связи. Согласно информации на сайте компании, безлимитный интернет и отсутствие роуминга действуют на всей территории России за исключением Республики Крым и Севастополя. Таким образом абоненты «Тинькофф Мобайл», находящиеся на территории Республики Крым и Севастополя, будут находиться в условиях роуминга», — говорится в сообщении ФАС.

Комиссия ведомства заключила, что реклама содержит несоответствующие действительности сведения о потребительских свойствах услуг связи.

Рекламодателю выдано предписание о прекращении нарушения. Материалы переданы для возбуждения административного дела для назначения штрафа.