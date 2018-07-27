Бывший глава Внешэкономбанка Сергей Горьков назначен заместителем министра экономического развития. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства.
Бывший глава Внешэкономбанка Сергей Горьков назначен заместителем министра экономического развития. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства.
«Назначить Горькова Сергея Николаевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе, подписанном премьером Дмитрием Медведевым.
Президент РФ Владимир Путин 24 мая подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка. До этого, с февраля 2016 года, председателем Внешэкономбанка был Горьков.
О том, что Горьков переходит в Минэкономразвития на должность замминистра, курирующего внешнеэкономический блок, в середине июня сообщал ТАСС со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.
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