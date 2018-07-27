Бывший глава Внешэкономбанка Сергей Горьков назначен заместителем министра экономического развития. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства.

«Назначить Горькова Сергея Николаевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе, подписанном премьером Дмитрием Медведевым.

Президент РФ Владимир Путин 24 мая подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка. До этого, с февраля 2016 года, председателем Внешэкономбанка был Горьков.



О том, что Горьков переходит в Минэкономразвития на должность замминистра, курирующего внешнеэкономический блок, в середине июня сообщал ТАСС со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.