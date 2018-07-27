По данным Минэкономразвития РФ, доля предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в свободной экономической зоне (СЭЗ) Крыма, в 2017 году достигла 93,9%.

В качестве участников свободной экономической зоны было зарегистрировано 1,554 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. При этом на малый и средний бизнес в прошлом году приходилось 38% общей выручки от продажи товаров и услуг на полуострове, сообщает ТАСС .

СЭЗ на полуострове будет действовать 25 лет с возможностью пролонгации льгот. Помимо налоговых послаблений, она также предполагает и упрощенный визовый режим для иностранных инвесторов.