Директором департамента информационной безопасности Банка России с 1 августа назначен Вадим Уваров, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 1 августа 2018 года директором департамента информационной безопасности Банка России назначен Уваров Вадим Александрович», — говорится в пресс-релизе.

О том, что Банк России создал департамент информационной безопасности, в мае сообщил заместитель председателя ЦБ Руслан Вестеровский. «Совет директоров Банка России принял решение разделить Главное управление безопасности и защиты информации на департамент информационной безопасности и департамент безопасности Банка России, которые в ближайшее время будут институционализированы и начнут свою деятельность», — сказал Вестеровский, представляя в Госдуме годовой отчет регулятора.

Создание департамента информационной безопасности анонсировал в феврале курирующий работу Главного управления безопасности и защиты информации зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. По его словам, новое подразделение ЦБ получит статус центра компетенции по обеспечению киберустойчивости организаций кредитно-финансовой сферы. Департамент информационной безопасности также будет координировать обмен информацией о кибератаках между финансовым рынком и Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА), говорил Скобелкин.